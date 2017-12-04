Уткин рассказал, какие российские команды подойдут Слуцкому

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Уткин рассказал, какие российские команды подойдут Слуцкому

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, какие российские команды подойдут Леониду Слуцкому, накануне отправленному в отставку с поста главного тренера "Халла".

"Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск, в добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России - что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушёл) и "Спартака" (а он никогда туда и не пришёл бы, год назад так точно). "Локомотиву" тоже не требуется, ну да ладно. А вот "Краснодар", "Зенит", "Рубин". Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность - вопрос технический" - сказал Уткин.

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комментарии
Алексей

Ротор из Волгограда подойдёт Слуцкому, а остальные не подойдут!

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