Уткин рассказал, кого считает лучшим российским голкипером после Яшина

Известный блогер Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучший вратарь в российском футболе после Льва Яшина.



"Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарём в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно.

Без Акинфеева постсоветская десятка лучших футболистов никак не обойдётся. Наверное, тем более важно это подчеркнуть, что в последние годы Игорю стала избыточно свойственна скромность.

Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам чемпионата мира 2018 года. Но Акинфеев отказался. Так началась больная пиаровская карьера Артёма Дзюбы", - сказал Уткин на своём канале на YouTube.

Напомним, 34-летний голкипер выступает за ЦСКА и сборную России. За это время футболист стал обладателем более 25 трофеев.

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