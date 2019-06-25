Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ
Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о внедрении ВАР в РПЛ.
"Завтра будет исполком РФС, там будут зафиксированы важные решения на новый сезон, например, внедрение системы ВАР.
То есть о том, нужна ли она, сказано много слов. В массе своей смешных; тут хедлайнер президент Уралмаша Григорий Иванов. Он убежденный луддит и за дух игры. Случай безвыходный, но больше забавный, чем тяжелый. Но главнейший вопрос в том, кто будет делать эту систему. Не стоит забывать, что в системе видеопомощи арбитру в конце концов каким-то образом проводится та черта, которая показывает, офсайд или нет. Вы понимаете, о чем я.
Тут в чем суть? ВАР - это картинка. Но это НЕ телевидение. Это ассистент рефери. Ну, как свисток - звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа ВАР происходит на технике Hawk Eye (Соколиный глаз) - это часть концерна Сони. Хок Ай первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. Хок Ай - партнер компании ПТС", - сказал Уткин.
Ранее сообщалось, что VAR планируют запустить с первого тура чемпионата России на одном или нескольких матчах.
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