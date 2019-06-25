Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ

Теги василий уткин

Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ

Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о внедрении ВАР в РПЛ.

"Завтра будет исполком РФС, там будут зафиксированы важные решения на новый сезон, например, внедрение системы ВАР.

То есть о том, нужна ли она, сказано много слов. В массе своей смешных; тут хедлайнер президент Уралмаша Григорий Иванов. Он убежденный луддит и за дух игры. Случай безвыходный, но больше забавный, чем тяжелый. Но главнейший вопрос в том, кто будет делать эту систему. Не стоит забывать, что в системе видеопомощи арбитру в конце концов каким-то образом проводится та черта, которая показывает, офсайд или нет. Вы понимаете, о чем я.

Тут в чем суть? ВАР - это картинка. Но это НЕ телевидение. Это ассистент рефери. Ну, как свисток - звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа ВАР происходит на технике Hawk Eye (Соколиный глаз) - это часть концерна Сони. Хок Ай первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. Хок Ай - партнер компании ПТС", - сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что VAR планируют запустить с первого тура чемпионата России на одном или нескольких матчах.

А еще: Луис Адриано хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов