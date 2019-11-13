Уткин рассказал о несостоявшемся переходе Фирмино в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургвасилий уткинроберто фирминоливерпульхоффенхайм

Уткин рассказал о несостоявшемся переходе Фирмино в "Зенит"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино несколько лет назад мог оказаться в питерском "Зените".

"Мало кто помнит, но Фирмино торговал "Зенит". Когда он был не до конца татуирован и играл в Германии и даже не был центральным форвардом. Очень хотели его приобрести, но не получилось", - сказал журналист и блогер Василий Уткин.

Бразилец выступал в Германии только за "Хоффенхайм" в период с 2011 по 2015 год.

"Ливерпуль" купил Фирмино у немецкого клуба за 41 миллион евро. 

Не пропустите: "Зенит" составит конкуренцию "Спортингу" в борьбе за бразильского хавбека. | http://soccernews.ru
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