Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин ответил на вопрос, чем принципиально отличаются действия "Зенита" и "Баварии" на трансферном рынке.

"Ничего империезлого в "Баварии" нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продаёт тоже. И живёт этим, а не административным ресурсом. Да, она покупает, потому что может, а клубам, которые продают, остаются деньги, и они могут на них снова искать футболиста, вставлять его в игру, давать прогрессировать и, очень может быть, побеждать "Баварию". Вот очень простая разница. "Зенит" делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать всё по-своему, наплевав на все законы", - сказал Уткин.

Стоит отметить, что "Бавария" семь лет подряд выигрывала Бундеслигу и лидирует в текущем розыгрыше.

"Зенит" за всю свою историю становился чемпионом только шесть раз, включая одно золото ещё во времена СССР.

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