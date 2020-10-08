Уткин рассказал о споре с Радимовым по поводу "Спартака"
Известный журналист и блогер Василий Уткин заключил пари с главным тренером "Зенита-2" Владиславом Радимовым.
"Я уже предложил в твиттере пари. И Радим ответил, что готов. Итак: Владислав Радимов говорит, что по итогам чемпионата "Спартак" не будет в тройке. Я говорю, что будет. Осталось выбрать предмет спора. Старина, предлагаю из двух частей. Первое, конечно, - стол на четверых; мы вдвоём, и остальных приглашает победитель, а проигравший платит. Это обязательная программа; не впервой, а?
И второе, главное - публичная часть. Проигравший должен будет в своём инстаграме целую минуту (сколько позволяет инста) петь одну из заглавных песен фанатской трибуны команды-противника, держа перед собой бумажку с внятной надписью "Я ЛОХ". Ну, то есть я спою, если проиграю, "Город над вольной Невой" или из шнуровского гимна. А ты, Николаич, "Боже, "Спартак" храни» или типа того. Видос должен оставаться в инсте как минимум три месяца. Ну как, май френд, пошло?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что в 10 стартовых турах "Спартак" набрал 21 очко и делит лидерство в РПЛ с "Зенитом".
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