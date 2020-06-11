Уткин рассказал о своём отношении к гендиректору "Зенита" Медведеву

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о генеральном директоре питерского "Зенита" Александре Медведеве.

"Должен признаться, обнаружил и сформулировал в себе новую слабость. Я полюбил читать интервью Александра Медведева, управляющего директора санкт-петербургского "Зенита". Вот - новое высказывание, об интересе "Зенита" к Давиду Луизу. Разберём по частям.

"Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности". Ну, как не имеющий. Старый, дорогой, из Англии. В России отлично сыграет, в Лиге Чемпионов пыль поглотает; при этом в чемпионате России справились бы и без него. Это Давид Луиз. Точно по шаблону Бранислава Ивановича, которого "Зенит" уже покупал и нахваливает; самое прямое отношение к действительности.

"Сейчас наша цель - выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно - это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном". Вот истинный суперклуб - пока чемпионат не закончится, ну ок - пока цель не достигнута, о трансферном окне - не думать! Именно так и поступают все большие клубы. Только так. И не надо указывать пальцами на "Реал", "Челси", "Лейпциг"... Они просто не доросли до такого понимания.

Александр И. Медведев. Слов мало, смысла много. Государственный же ум. А мы в режиме онлайн смотрим и учимся", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее блогер неоднократно называл "Зенит" империей зла.

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