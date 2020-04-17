Уткин рассказал о своём отношении к президенту России Путину

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

"Мне совершенно не о чем спросить моего президента. Мне всё давно понятно. Поэтому я бы, наверное, просто поступил [при встрече] как человек вежливый - я бы кивнул. Мне не о чем с ним разговаривать, абсолютно. Мне всё достаточно понятно, вполне. Вы знаете, 20 лет достаточно вполне, чтобы узнать человека", - сказал Уткин.

67-летний Путин впервые приступил к исполнению обязанностей президента России 31 декабря 1999 года после отставки Бориса Ельцина. С тех пор он беспрерывно руководил страной за исключением периода с 2008 по 2012 год.

Уткин в последнее время всё чаще выступает с оппозиционными заявлениями. На этой неделе у него произошёл конфликт с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

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