Уткин рассказал о своём отношении к президенту России Путину
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
"Мне совершенно не о чем спросить моего президента. Мне всё давно понятно. Поэтому я бы, наверное, просто поступил [при встрече] как человек вежливый - я бы кивнул. Мне не о чем с ним разговаривать, абсолютно. Мне всё достаточно понятно, вполне. Вы знаете, 20 лет достаточно вполне, чтобы узнать человека", - сказал Уткин.
67-летний Путин впервые приступил к исполнению обязанностей президента России 31 декабря 1999 года после отставки Бориса Ельцина. С тех пор он беспрерывно руководил страной за исключением периода с 2008 по 2012 год.
Уткин в последнее время всё чаще выступает с оппозиционными заявлениями. На этой неделе у него произошёл конфликт с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20