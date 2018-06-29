Уткин рассказал о своем отношении к сборной Сербии
Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что недолюбливает Сербию.
"Сербия разочаровала вообще. Кто-то написал, что я не болею за сербов, мне предъявили: "Как же ты так можешь? Это же братья". Но послушайте, самые страшные ссоры бывают между братьями. Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной. Надеюсь, нам это не предстоит пережить ни в каком будущем - ни в обозримом, ни в необозримом.
Я действительно недолюбливаю сербов. В конце концов, за что их любить? Это они втянули нас в Первую мировую войну. А эта манера биения себя в грудь, честно говоря, раздражает. Дай бог им всяческой удачи, но почему-то я болел за Бразилию" - написал Уткин в телеграмме.
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