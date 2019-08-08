Уткин рассказал об ухищрениях ЦСКА в трансферной политике

Теги цска москвавасилий уткиневгений гинер

Уткин рассказал об ухищрениях ЦСКА в трансферной политике

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин заявил, что многие недооценивают реальные финансовые возможности московского ЦСКА.

"О бедности ЦСКА. Что ни случись с армейцами, произносится формула: все знают, что у ЦСКА нет денег. У Гинера лишних средств нет. ЦСКА особо-то разгуляться не может. На самом деле это страшно удобно самому Евгению Ленноровичу. Упрощает любой торг. Заставляет ценить любое сделанное предложение.

А денег у него вполне достаточно, как видим. Всех, кого надо, он в результате покупает. Там ещё на три жизни ЦСКА хватит на самом деле. Просто не первый день на свете живёт Евгений Леннорович", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Текущим летом ЦСКА усилился тремя футболистами, заплатив в сумме более 17 миллионов евро.

По итогам четырёх туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В их активе 9 очков из 12 возможных.

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