Уткин рассказал, почему "Локомотиву" необходимо менять Семина

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, почему "Локомотив" должен сменить главного тренера в ближайшее время.

Контракт 72-летнего Юрия Семина рассчитан до лета 2020 года.

"Начинаться все разговоры о близкой смене тренера в "Локомотиве" должны с главного обстоятельства.

Объективно. Как ни оценивай Семина, главный его ресурс - поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона.

Нового тренера ожидает свист и обструкция. При первой неудаче (а, возможно, и с первой минуты). Но. Когда бы ни возобновился сезон - это случится гораздо раньше, чем на трибуны будут пускать людей. «Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, что в этом календарном году хорошо, если дойдет до очень лимитированного, с социально дистанцированной рассадкой, заполнения трибун).

И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Семина. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат", - написал Уткин.

"Локомотив" после 22 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, отставая на 9 баллов от лидирующего "Зенита".

Семин работает в "Локомотиве" с 2016 года. За это время "железнодорожники" стали чемпионами России, а также дважды выиграли Кубок и один раз Суперкубок страны.

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