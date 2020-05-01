Уткин рассказал, почему Николич не подходит "Локомотиву"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о возможном назначении серба Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".

"О грядущей замене Сёмина в "Локомотиве" я, как вы заметили, не высказываюсь. Я достаточно говорил об этом, моя позиция очевидна, оценку работы и перспективы Сёмина я не меняю. Но ситуация стала конъюнктурной, участвовать я в ней не хочу и дистанцируюсь. Николич - неприемлемая кандидатура для замены. Я о нём не знаю ничего; а я любознательный. Возможно, он талантлив и в будущем выиграет Лигу Европы - но человек, который сменит Сёмина, должен быть внятен и понятен публике. Именно так - понятен. Не обязательно симпатичен и любим. Даже не обязательно суперавторитетен.

Те, кто выбрал или рассматривает в данный момент, или просто не опровергает кандидатуру Николича: а) не понимают сути задачи смены такого тренера, как Сёмин, в "Локомотиве"; и б) не понимают, что в этом клубе, где управление размыто между примерно полутора десятком человек, невозможно обеспечить тайну такого решения, оно должно быть публичным с самого первого момента, как де-факто принято. "Локомотив" - мешок, решение - шило. Не утаить.

Со стороны администрации - некомпетентность, вот я её обрисовал, из лагеря сёминцев истерика и нытьё, за что я сёминцев (не путать с самим Сёминым) и презираю. Особенно смешно вытьё про пресловутое "живое" место, на которое нельзя идти. У Сёмина вообще-то заканчивается контракт. Не живое это место, даже если принимать эту идиотскую логику. Между тем вопрос важный. "Локо" на пороге нового этапа, команде предстоит обновление, неважно, каковы пропорции купли-продажи игроков. Это вопрос во многом концептуальный. У администрации должна быть программа действий. План. У Сёмина должно быть то же самое, только не про цифры, а про желания. И понимание, например, состояния резервов.

Сёмин молчит об этом, потому что ему нельзя брать на себя ни за что ответственность. Она ж ответственность. А главный приём Юрия Палыча - белый плащ среди говновозов. Ну, или шляпа д’Артаньяна. Клуб молчит, потому что он таков. Очень инертный, очень рыхлый, он неповоротлив как административная машина. Головой здесь невозможно принять ничью сторону. А в остальном - клубу сейчас нужнее всего ответственное руководство. Умное и безжалостное. Умываю руки (антисептиком)", - написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Николич может заключить с "Локомотивом" контракт, рассчитанный на два года, с опцией продления. По некоторым данным, с сербским специалистом уже подписано предварительное соглашение.

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