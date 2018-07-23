Уткин рассказал, почему перестал комментировать матчи ЧМ-2018

Известный комментатор Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на "Первом канале" во время Чемпионата Мира-2018.

"Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. И был звонок о том, что мы вынуждены приостановиться. Кто звонил? Не скажу. Какое это имеет значение?

Как они объяснили отстранение? Хочу сразу объяснить. Я хочу об этом не рассказывать. Дело в чем. Во-первых, о том, что произошло, очень легко догадаться. Во-вторых, я готов рассказывать, что я сделал. Но зачем я буду помогать тем, у кого это получилось? Я не должен это объяснять. Обращайся к ним.

Я неконтролируемый, но это не значит, что у меня слюни изо рта идут на ровном месте. Я в другом случае неконтролируемый. А здесь очень жесткая и конкретная логика, которую легко понять. И которую я не расскажу. Я и так сказал достаточно, чтобы понять", - приводит слова Уткина sports.ru.

"Когда мы разговаривали о прекращении сотрудничества, я понял, что у меня есть редкая возможность сказать Эрнсту, что я о нем думаю. В этот момент стало очевидно, что мне он ничего плохого сделать уже не может. И мне нечего его бояться, не о чем просить, потому что только что наше сотрудничество закончилось.

И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне очень приятно, что эта встреча состоялась. Я сожалею, что так прервалось, но "Первый канал" здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него. Вообще", – добавил Уткин.

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