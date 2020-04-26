Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"

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Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем нападающем сборной России Андрее Аршавине.

"Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого. Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово "говнюк", - сказал Уткин во время стрима на своем канале в YouTube.

Аршавин за свою карьеру выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка Казахстана, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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