Уткин рассказал, за какой клуб он болеет

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Уткин рассказал, за какой клуб он болеет
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, что он является болельщиком московского "Спартака".

"Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже - конкретную.

Например, вот за эту - "Спартак", и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. "Спартак" моей 15-летней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.

Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. "Спартак" без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.

Вчера "Спартаку" исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. "Спартаку", что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет" - написал Уткин на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже - конкретную. Например, вот за эту. Спартак, и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. Спартак моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история. Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. Спартак без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова. Вчера Спартаку исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. Спартаку, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

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