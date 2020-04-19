Уткин рассказал, за какой клуб он болеет
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, что он является болельщиком московского "Спартака".
"Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже - конкретную.
Например, вот за эту - "Спартак", и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. "Спартак" моей 15-летней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.
Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. "Спартак" без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.
Вчера "Спартаку" исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. "Спартаку", что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет" - написал Уткин на своей странице в Instagram.
Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже - конкретную. Например, вот за эту. Спартак, и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. Спартак моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история. Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. Спартак без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова. Вчера Спартаку исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. Спартаку, что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет.
Не пропустите: Уткин: "Не исключено, что Соловьёв положил бы меня одним ударом. Я же положил его одним твитом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" намерен летом заполучить Зидана
-
Один из лидеров "Наполи" готов перейти в "Ювентус"
-
Когда финальный рывок решает все! ТОП-5 команд, которые выдавали крутой сезон, но не смогли ничего выиграть
-
Николо Скира: ПСЖ готов платить Неймару 38 миллионов евро в год по новому контракту
-
"Реал" отказался от покупки Кейна
Лента новостей
-
Клуб Серии А нацелился на хавбека "Уфы" Фомина
-
Руни: "Роналду и Месси побили бы мой рекорд за 3-4 года"
-
Экс-вратарь "Спартака": "Каррера заслуживал остаться в команде"
-
Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования
-
Лукаку оценил вероятность своего возвращения в АПЛ
-
"Ювентус" намерен летом заполучить Зидана
-
"Интер" рассматривает экс-форварда "Ювентуса" в качестве замены Мартинесу
-
Пандемия коронавируса мешает Алабе продлить контракт с "Баварией"
-
Уткин рассказал, за какой клуб он болеет
-
Руни рассказал, какой из клубов обладает сильнейшей атакой в мире
-
"Челси" нацелился на форварда сборной Германии
-
Один из лидеров "Наполи" готов перейти в "Ювентус"
-
"Краснодар" поздравил де Вильену с рождением первенца
-
Когда финальный рывок решает все! ТОП-5 команд, которые выдавали крутой сезон, но не смогли ничего выиграть
-
Экс-президент "Барселоны": "Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"
-
Николо Скира: ПСЖ готов платить Неймару 38 миллионов евро в год по новому контракту
-
"Реал" отказался от покупки Кейна
-
Алькантара может вернуться в "Барселону"
-
5
Мората: "Жалею, что носил футболки двух других испанских клубов, кроме "Атлетико"
-
"Рома" и "Милан" интересуются защитником "Аякса" Мазрауи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20