Уткин рассказал, за какой клуб он болеет



Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, что он является болельщиком московского "Спартака".

"Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что чем дальше, тем больше, и очень давно, я болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже - конкретную.

Например, вот за эту - "Спартак", и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. "Спартак" моей 15-летней юности, последний год моего детства. Дальше взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.

Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. "Спартак" без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова.

Вчера "Спартаку" исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. "Спартаку", что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет" - написал Уткин на своей странице в Instagram.

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