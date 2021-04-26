Уткин: "Романцев или Гинер? Первый лучше - он не хотел меня убить"

Фото: Твиттер @EchoMskRu

Бывший спортивный комментатор, а теперь популярный блогер Василий Уткин поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе "Спартака" под контроль нынешнего президента ЦСКА Евгения Гинера в начале 2000 годов. В то время "красно-белых" тренировал Олег Романцев.

"Очень часто вспоминают, что, когда Гинер явился в футболе, он сначала хотел купить "Спартак". По этому поводу задается вопрос: могла ли продлиться эпоха Романцева в этой связи? Могло ли это быть удивительной синергией двух действительно выдающихся людей, как к ним ни относись? Я к Романцеву отношусь значительно лучше — он по крайней мере никогда не хотел меня убить.

Могло ли быть круче? Самое удивительное, что нет. Эпоха Романцева закончилась не потому, что они не объединились с Гинером, и не потому, что не нашлось никого, кто пришел бы вместо Гинера в "Спартак" в начале 2000 годов. Эпоха Романцева закончилась, потому что закончились батарейки у Олега Ивановича, к сожалению. Это был процесс, который, наверное, сложно было остановить", — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.