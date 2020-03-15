Уткин: "Роналдиньо - гений, который оказался идиотом"

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Уткин: "Роналдиньо - гений, который оказался идиотом"

Российский журналист и видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал легендарного бразильского футболиста Роналдиньо, которого арестовали в Парагвае за использование поддельных документов.

"Роналдиньо и его брату грозит реальный срок? Ну они идиоты, что с этим поделаешь? Подделка документов, незаконное пересечение границы. В футбольном отношении Роналдиньо - животное просто. Гениальное. Он гениально одарён от природы. Это правда. Я не слышал ни об одном футболисте, который был бы в большей степени одарён от природы. Он гуттаперчевый, удивительно мощный, по-футбольному работающая голова. Другого такого не было, но он оказался идиотом", - сказал Уткин.

39-летний Роналдиньо в Европе выступал за ПСЖ, "Барселону" и "Милан". В течение карьеры он выиграл 19 трофеев, в том числе три в составе сборной Бразилии. В 2005 году футболист стал обладателем "Золотого мяча".

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