Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус"

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Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу новости о том, что форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

"Это было неизбежно. Криштиану сегодня выиграл в лотерею коронавируса", - написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что футболист контактировал с игроками сборной Португалии. Игрок изолирован и пропустит матч Лиги наций со Швецией, который пройдет 14 октября.

А еще: Роналду сделал селфи со сборной Португалии| http://soccernews.ru 
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