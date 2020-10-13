Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу новости о том, что форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

"Это было неизбежно. Криштиану сегодня выиграл в лотерею коронавируса", - написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что футболист контактировал с игроками сборной Португалии. Игрок изолирован и пропустит матч Лиги наций со Швецией, который пройдет 14 октября.

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