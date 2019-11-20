Уткин: "Россия обыграет Украину на Евро-2020"

Известный журналист и комментатор Василий Уткин выразил уверенность, что сборная России обыграет Украину в гипотетическом матче в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Я уже говорил, что мечтаю о встрече этих команд на чемпионате Европы. Да, это возможно только в плей-офф. И когда я говорю, что мечтаю о такой встрече, я тем самым говорю, что и в сборную Украины тоже верю, что она тоже в плей-офф может попасть. Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда они играют не с нашими — я даже за ЦСКА в еврокубках болею, представляете, — за какую команду я собираюсь болеть в матче Россия — Украина, который я хочу увидеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, команду своей страны. Так что ж вы, милые украинцы, так обижаетесь на то, что я верю в победу своей команды и говорю вам «вы все получите прямо на поле» в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить одним словом «обтекайте, россияне, вас поставили на место»? Да, разумеется, нас поставили на место в субботу, все воскресенье мы тщательно обтекали, но это ничего не меняет в том, что мне очень хочется, чтобы сборная России сыграла с командой Украины на Евро, и действительно я верю в победу.

Почему? Потому что сборная Украины — новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф. Вот вы, что не болельщики? Вы как-то по-другому, может быть, думаете на случай встречи наших команд на футбольном поле? Тогда и мне, пожалуйста, не предъявляйте претензий. Я не сказал ни единого грубого слова не в адрес страны, не в адрес футболистов", — сказал Уткин в своем Youtube-канале.

Напомним, что сборные России и Украины пробились в финальную стадию Евро-2020, жеребьевка которой состоится 30 ноября.

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