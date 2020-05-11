Уткин: "Российский футбол имеет шанс больше не быть киселём"

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Уткин: "Российский футбол имеет шанс больше не быть киселём"

Известный видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин поделился мыслями о возможном возобновлении сезона РПЛ, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

"Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселём, которому всё равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей.

Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегчённые протоколы выполнимы, в Германии, которая является лидером процесса, всё именно так и происходит. Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов всё теряет смысл.Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В воскресенье представители РФС и РПЛ подтвердили намерение доиграть сезон 2019/20, однако последнее слово в данном вопросе остаётся за государством.

В чемпионате России осталось провести восемь туров. На сегодняшний день в первенстве с 9-очковым преимуществом лидирует "Зенит".

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