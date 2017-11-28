Уткин: "Рубин" находится на том месте, на котором мы сидим"

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Уткин: "Рубин" находится на том месте, на котором мы сидим"

Известный комментатор Василий Уткин подверг критике казанский "Рубин" за выступление в этом сезоне.

"Сейчас "Рубин" находится ни там ни сям. Место на котором мы сидим - это примерное место "Рубина". Он может там находиться долго. В отличии от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это например количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают", - сказал Уткин в эфире Спорт FM.

Напомним, что после 17 туров "Рубин" имеет в своем активе 20 очков и занимает 12 место в Премьер-лиге.

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