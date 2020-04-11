Уткин с иронией отреагировал на слова Евсеева о Путине
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева, который заявил, что в России нет альтернативных кандидатов на пост президента.
"Мыслитель", - прокомментировал Уткин в твиттере слова тренера.
Отметим, что Владимир Путин является президентом России на протяжении 21 года.
А еще: Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru
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|Краснодар
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|38
|5
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|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|28
|9
|Уфа
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|25
|11
|Тамбов
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|12
|Сочи
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