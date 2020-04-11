Уткин с иронией отреагировал на слова Евсеева о Путине

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Уткин с иронией отреагировал на слова Евсеева о Путине

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева, который заявил, что в России нет альтернативных кандидатов на пост президента.

"Мыслитель", - прокомментировал Уткин в твиттере слова тренера.

Отметим, что Владимир Путин является президентом России на протяжении 21 года.

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