Уткин с иронией отреагировал на заявку сборной России на ближайшие матчи Лиги наций

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи Лиги наций.

Отметим, в список вызванных футболистов попали защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев, который на данный момент не имеют клубов.

"Я удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет? Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба.

И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало?..

Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился", - написал Уткин в телеграме.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

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