Уткин: "Самой тиражируемой новостью о Кубке "Париматч Премьер" было то, что Карпин сказал мат в эфире"

Журналист Василий Уткин высказался о Кубке "Париматч Премьер".

"Самой тиражируемой новостью о кубке было то, что Валерий Карпин сказал мат в эфире. Получается, там ничего интересного не было. Там находились лучшие кадры канала. Вы смогли донести это так красиво, что одно слова Карпина оказалось наиболее растиражированной историей?

Нет даже никакого индивидуального проблемного отношения к этому. Просто факт привожу", - заявил Уткин.

Напомним, что победителем турнира стал "Спартак". Также в кубке принимали участие "Локомотив", "Ростов" и "Партизан".

Читайте также: Уткин о Дзюбе: "Украл деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас все равно герой". | http://soccernews.ru