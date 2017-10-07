Уткин: "Сарсания был лучшим в своём деле"

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Уткин: "Сарсания был лучшим в своём деле"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин высказался по поводу смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Безвременный уход Константина Сарсании - ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола. Он был лучшим в своём деле. Очень жаль" - написал Уткин в своём твиттере.

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