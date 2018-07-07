Уткин: "Сборная России никогда не станет чемпионом мира"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался о шансах сборной России на победу в Чемпионате Мира.

"Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом: если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда.

Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдeт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое.

Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле" - заявил Уткин.

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