Уткин: "Сборная Украины ни при каких обстоятельствах не выиграет Евро-2020"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за неё, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы.

Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно. Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счёт выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы", - сказал Уткин.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей Лиги Наций.

Турнир из-за пандемии коронавируса УЕФА перенесла на лето следующего года.

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