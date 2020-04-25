Уткин: "Сборная Украины ни при каких обстоятельствах не выиграет Евро-2020"

2 Теги василий уткинроссияукраина

Уткин: "Сборная Украины ни при каких обстоятельствах не выиграет Евро-2020"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за неё, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы.

Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно. Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счёт выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы", - сказал Уткин.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей Лиги Наций.

Турнир из-за пандемии коронавируса УЕФА перенесла на лето следующего года.

Не пропустите: Уткин высказался о смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Украина Евро не выиграет. Матч Россия - Украина проблем не снимет.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Каких проблем?

Ответить

главное

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов