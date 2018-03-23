Уткин: "Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои"

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Уткин: "Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои"
Комментатор Василий Уткин оценил нынешний состав сборной России.

"После первых товарищеских матчей сборной России в предмундиальном двухлетии говорилось достаточно много, что как-то глупо наигрывать состав за столько времени до. И мы соглашались, правда, удивляясь, почему при этом надо проигрывать уважаемым Коста-Рике и Катару.

На Кубке Конфедераций мы констатировали, что вот, с обороной у нас более-менее все ясно, и это хорошо. То есть сама оборона не то чтобы хороша, но, по крайней мере, с ней ясно. Печка сложена, давайте от нее и потанцуем.

Сейчас судьба злобно троллит нас, напоминая, как лучше всего насмешить бога. Нет ничего наигранного за год вперед. И не будет последнего выхода старой гвардии. Но что происходит на фоне этого мстительного хохота судьбы? В сборную приглашаются игроки, в сторону которых не особенно и смотрели, пока были здоровы великолепный Джикия и довольно неоднозначный Васин, пока славные, умудренные Березуцкие не делали своего прощального заявления. Мне кажется, сборной России нужен не Гранат с Семеновым. Нужны новые герои. Вернее, персонажи, которым героями стать только предстоит", – приводят слова Уткина российские СМИ.

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