Уткин: "Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои"
Комментатор Василий Уткин оценил нынешний состав сборной России.
"После первых товарищеских матчей сборной России в предмундиальном двухлетии говорилось достаточно много, что как-то глупо наигрывать состав за столько времени до. И мы соглашались, правда, удивляясь, почему при этом надо проигрывать уважаемым Коста-Рике и Катару.
На Кубке Конфедераций мы констатировали, что вот, с обороной у нас более-менее все ясно, и это хорошо. То есть сама оборона не то чтобы хороша, но, по крайней мере, с ней ясно. Печка сложена, давайте от нее и потанцуем.
Сейчас судьба злобно троллит нас, напоминая, как лучше всего насмешить бога. Нет ничего наигранного за год вперед. И не будет последнего выхода старой гвардии. Но что происходит на фоне этого мстительного хохота судьбы? В сборную приглашаются игроки, в сторону которых не особенно и смотрели, пока были здоровы великолепный Джикия и довольно неоднозначный Васин, пока славные, умудренные Березуцкие не делали своего прощального заявления. Мне кажется, сборной России нужен не Гранат с Семеновым. Нужны новые герои. Вернее, персонажи, которым героями стать только предстоит", – приводят слова Уткина российские СМИ.
Не пропустите: https://soccernews.ru/admin/news/edit/195441. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Ибрагимович шикарно поприветствовал Лос-Анджелес
-
Австрия - Словения - 3:0, Шотландия - Коста-Рика - 0:1 (обзоры)
-
Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)
-
Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией
-
В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах
-
Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России
-
Португалия - Египет - 2:1 (обзор)
-
Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)
-
Хедира получил травму
-
Виллиан рассказал, кто ему запомнился в составе сборной России
-
Германия – Испания - 1:1 (обзор)
-
Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)
-
Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии
-
Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)
-
Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей
-
В равной игре Германия и Испания заключили мир
-
Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды
-
Аргентина без Месси разобралась с Италией на "Этихаде"
-
Сербия в товарищеском матче уступила Марокко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12