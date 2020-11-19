Уткин считает, что Дзюба не помог бы сборной России в ноябрьских матчах

Журналист и видеоблогер Василий Уткин не связывает провальное выступление сборной России в ноябрьских матчах с отсутствием в составе её капитана Артёма Дзюбы.

"Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что 32-летний Дзюба стал фигурантом скандала - видео, на котором он занимается мастурбацией, слили в сеть. После этого его убрали из заявки сборной.

Без своего капитана россияне сыграли вничью с Молдовой (0:0), а также уступили Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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