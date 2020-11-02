Уткин считает, что Дзюбе необходим отдых
Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу результативности форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы
"Буквально на днях я говорил о том, что Дзюба совершенно очевидно вымотан. И вымотан он конкретно тремя матчами за сборную, которые все три совершенно необязательно было играть. Уж что-то, а в сборной у Дзюбы есть дублеры - и Соболев, и Комличенко, который мог бы там вполне оказаться. И, наверное, можно было бы дать человеку подмену и отдохнуть.
Вот сейчас "Зенит" вынужден осознать эту проблему, меняя Дзюбу в перерыве матча с Дортмундом. Пропускает Артем игру с "Химками", что совершенно логично. Но все это для чего? Сейчас он снова поедет в сборную, снова сыграет три игры и опять выйдет полумертвый на матчи Лиги чемпионов. Но при этом Черчесову это очень удобно объяснять тем, что: "Как можно уставать?! Что за усталость, что вы говорите? Бакаев - как он может устать, ему 25 лет". Оказывается, теперь слово "усталость" должно быть забыто. Ну, естественно. Аукается-то это в клубах", - сказал Уткин в эфире "Футбольный клуб".
Сегодня, 2 ноября, 32-летний футболист был вызван в сборную на ноябрьские матчи.
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