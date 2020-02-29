Уткин считает, что жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов делается в интересах чемпиона России

Блогер Василий Уткин поделился мыслями о попытках оправдать провал "Зенита" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

После побед "РБ Лейпцига" и "Лиона" в первых матчах 1/8 финала главного еврокубка над "Тоттенхэмом" и "Ювентусом" соответственно появились заявления, что "сине-бело-голубые" просто попали в очень сильную группу, поэтому и заняли в ней последнее место.

Уткин считает такое мнение несостоятельным и, вместе с тем, обращает внимание на то, что "Зенит" стал единственной командой из первой корзины, которой не удалось пробиться в плей-офф.

В связи с этим блогер высказал предположение, что жеребьёвка группового этапа ЛЧ проходит нечестно и в ней якобы учитываются интересы чемпиона России.

"Вообще система определения маток групп при жеребьёвке - а именно таковыми становятся чемпионы семи первых по рейтингу стран плюс победитель последнего розыгрыша - была выбрана вместо прежней, чисто рейтинговой, специально под российского чемпиона, когда спонсором ЛЧ стал "Газпром"? Вот это уже более важно. Потому что это глупый выбор. Глупый. Попасть в первую корзину, будучи чемпионом России - значит сформировать для своей сильнейшей команды группу без выраженного фаворита. Так называемую РОВНУЮ ГРУППУ. Она не более проста, а более сложна для представителя России. Потому что она требует ровного качества игры три месяца. А это синоним настоящего класса. Его у российских клубов в сравнении с другими претендентами на плей-офф НЕТ. Что мы и увидели сейчас. Поэтому "Зенит" и остался четвёртым", - написал Уткин в телеграме.

По его словам, власть имущие не понимают, что "решение о нынешнем формате жеребьёвки системно работает против российского чемпиона, соблазнительна в нём только оболочка", а попытки оправдать "Зенит" никак не помогут им осознать суть проблемы.

"И настоящая провинциальность питерской журналистики, и мысли, и вообще футбольной тусы – мы подошли к главному – в том, что на это Великим Боссам некому раскрыть глаза. Там принято поддакивать. Или молчать. А потом говорить: смотри-ка, а мы проиграли-то не говну! Не серости! Нам просто немного не повезло! Да, начальник? Да. А я вот тут, начальник, я всегда тут и сижу, и всегда правильно думаю. Ничего, под вашей державной рукой нам скоро немножко улыбнётся удача, и скоро лучи её... Ох", - заключил Уткин.

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