Уткин сделал предположение, для чего в сборную России вызвали Жирова из второй Бундеслиги
Известный блогер, журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о вызове в сборную России защитника Александра Жирова, который выступает за клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
"Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен", борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
30-летний Жиров является воспитанником барнаульского футбола. За "Зандхаузен" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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