Уткин сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов

Футбольный журналист Василий Уткин поделился мнением о том, кто выиграет текущий розыгрыш Лиги Чемпионов.

"Кубок возьмет "Манчестер Сити", так как не выиграет АПЛ. Я конечно не думаю, что для "Сити" уже все предрешено, однако есть основания полагать, что в ближайшие шесть месяцев их будет лихорадить из-за отсутствия Ляпорта.

Групповую стадию они пройдут и после возвращения Ляпорта у них начнется сезон. И неизвестно в каком положении команда будет в чемпионате. Вероятность победы "Сити" в ЛЧ процентов 20, однако, по моему мнению, у них самые высокие шансы", - сказал Уткин.

Напомним, что "Сити" играет в одной группе с "Шахтером", "Аталантой" и загребским "Динамо".

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