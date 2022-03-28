Уткин сделал прогноз о будущем Кокорина в "Фиорентине"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах будущих переходов российских футболистов в европейские клубы, а также коснулся ситуации нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Теперь невозможно представить себе отъезд российского игрока в Европу. Вы будете удивлены, но несколько сделок по русским футболистам действительно были на мази, и они сорвались. Разумеется, это не официальный запрет. Это развитие так называемой культуры отмены, которая тоже не из-за нас возникла, а существует достаточно давно.

Наверное, рано или поздно это возможно будет преодолеть. Нужно, чтобы кто-то решился на покупку российского футболиста первым. Но в ближайшее трансферное окно об этом не приходится даже помышлять. Есть одно забавное следствие этого факта… Теперь "Фиорентина" не избавится от Кокорина просто никогда", - сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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