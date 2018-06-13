Уткин сделал заявление о главном тренере сборной России

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Уткин сделал заявление о главном тренере сборной России
Известный журналист Василий Уткин рассуждает о подготовке сборной России к Чемпионату Мира-2018, а также кандидатуре главного тренера команды.

"Сборная России могла иначе подготовиться к старту домашнего чемпионата мира. Если говорить в двух словах, то лучше могло бы быть только тогда, если в руководстве поняли о важности компромиссов в команде.

Нужно искать подход к сердцам и мозгам ведущих футболистов страны, ведь их у нас не так много. На такой призыв откликнулся только Сергей Игнашевич", - приводят слова Уткина российские СМИ.

"Еще одним шансом могла стать смена тренера, но сейчас это уже поздно делать. Последний шанс уволить Черчесова был до того, как объявили расширенный состав сборной России", – добавил комментатор.

Не пропустите: Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2018 (видео). | http://soccernews.ru

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