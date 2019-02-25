Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару"
Футбольный комментатор Василий Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару".
Уткин в эфире своего YouTube канала сбрил бороду в честь выхода "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, комментатор пообещал побрить лицо, в случае победы "Краснодара" над "Байером" в 1/16 финала Лиги Европы.
В 1/8 Лиги Европы "Краснодар" встретится с "Валенсией" 7 марта. Начало - 23:00.
По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10