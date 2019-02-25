Футбольный комментатор Василий Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару".

Уткин в эфире своего YouTube канала сбрил бороду в честь выхода "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, комментатор пообещал побрить лицо, в случае победы "Краснодара" над "Байером" в 1/16 финала Лиги Европы.

В 1/8 Лиги Европы "Краснодар" встретится с "Валенсией" 7 марта. Начало - 23:00.

По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.

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