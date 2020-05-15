Уткин: "Сёмин будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника"

Журналист Василий Уткин высказался об отставке наставника "Локомотива" Юрия Семина.

"Полагаю, Юрий Павлович далеко не уйдет. Будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника. Возможно, Семина пригласят в "Локомотив" снова. Рано или поздно такая ситуация возникнет.

Есть те кто говорит, что Семин - русский Алекс Фергюсон. Однако это не так. Всe, что сделал Фергюсон, было подчинено успеху клуба. И он длительное время подготавливал свой уход, чтобы нанести меньше вреда клубу.

Уход Сeмина из "Локомотива" - это всегда проблема. Юрий Павлович всегда думает о себе. Я не говорю, что это плохо, просто сравнивать с Фергюсоном его не нужно. Фергюсон долго искал себе преемника, а Семин никогда не был озабочен поисками сменщика. Это не мои рассуждения, так показала жизнь", - заявил Уткин.

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