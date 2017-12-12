Уткин: "Семин ставит примитивную игру, но он никогда не сдается"



Комментатор Василий Уткин заявил, что он удивлен лидерством "Локомотива" в чемпионате России.

"Лидерство "Локомотива" – неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством "Лестера". "Локомотив" играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее.

Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что Алексей Миранчук не ушел. Антон Миранчук – опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют", – приводит слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" лидирует после 20 туров с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

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