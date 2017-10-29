Уткин: "Семин все еще лучший тренер страны"



Известный комментатор Василий Уткин похвалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина после победы "железнодорожников" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Семин все еще лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего", – написал Уткин в твиттере.

Напомним, что после 15-го тура "Локомотив" является единоличным лидером Премьер-лиги и опережает идущий вторым "Зенит" на три очка.

Не пропустите: Семин: "Второй тайм был наш". | http://soccernews.ru