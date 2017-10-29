Уткин: "Семин все еще лучший тренер страны"

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Уткин: "Семин все еще лучший тренер страны"
Известный комментатор Василий Уткин похвалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина после победы "железнодорожников" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Семин все еще лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего", – написал Уткин в твиттере.

Напомним, что после 15-го тура "Локомотив" является единоличным лидером Премьер-лиги и опережает идущий вторым "Зенит" на три очка.

Не пропустите: Семин: "Второй тайм был наш". | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Палыч ЛУЧШИЙ! ОТЛИЧНАЯ и ФЕЕРИЧЕСКАЯ победа Локомотива в Питере над Зенитом!!! Мешков судил ПОДЛЕНЬКО и примерно шесть единоборств, в которых нарушали правила зенитовцы, Мешков не свистит и даёт зенитовцам продолжать опасно атаковать ворота Локомотива! Мяч попадает в спину Фарфану, а Мешков свистит игру рукой у штрафной Локомотива! Зенитовец у своей штрафной играет УМЫШЛЕННО рукой, а Мешков НЕ СВИСТИТ! Хорошо, что зенитовцы не сумели воспользоваться судейскими "подарочками" Мешкова и ЗАПОРОЛИ пару 100% моментов, после скандальных свистков Мешкова в пользу Зенита! А ведь я предупреждал, что Мешкова специально назначили на эту игру помогать Зениту топить Локомотив!!! И вот вам результат! Троешное судейство Мешкова после первого тайма!!! Во втором тайме, как ни старался Мешков, но помочь питерцам он уже не смог! Локомотив наказывает зенитовцев и Мешкова забитыми голами! Все голы КРАСАВЦЫ! Вот так и надо отвечать на подленькое судейство Мешкова в пользу Зенита! Игра пошла явно не по сценарию Мешкова и газпромовских! Зенит проигрывает, а Локомотив умело контратакует и ТРИ гола уже забили в ворота Зенита! Молодцы Локомотив и Фарфан! Это его лучшая игра в сезоне, да ещё с таким сильным соперником, как Зенит! Так ИГРАТЬ, держать мяч под контролем и ПОБЕЖДАТЬ! 120 лет тому назад был забит первый гол в России, а 30 октября исполняется 180 лет железным дорогам России. Железнодорожники достойно ПОБЕДНО встретили эти исторические даты и три мяча ОТГРУЗИЛИ зенитовцам! А вспомните, как некоторые, "за здорово живёшь", уже отдали Зениту золотые медали чемпионата! Но они просчитались, а Локомотив набрал ход и увеличивает футбольные обороты!

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