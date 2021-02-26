Уткин: "Шахтёр" - лучший клуб на развалинах СССР"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отметил достижения "Шахтёра" в еврокубках.

"Горняки" дважды победили "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы и без проблем вышли в следующий раунд турнира.

"Шахтёр" снова показал, что он лучший профессиональный футбольный клуб на развалинах СССР. Клёво!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что все российские команды уже вылетели из еврокубковых соревнований.

Не пропустите: У российских команд 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru