Уткин: "Широков - давно говна кусок"

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Уткин: "Широков - давно говна кусок"

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу нападения экс-игрока сборной России Романа Широкова на судью в любительском матче.

"Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошел в историю как "тот парень, которого Рома ушатал". Хотя для кого-то непременно так останется.

Но я мысленно аплодирую этому пацану. Он судья. Может, и ошибся. Но мы же в ситуации, когда уже все слова, всеми персонажами при этом сказанные, общеизвестны. И видос все посмотрели. И укрупнение на видосе сделано.

Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает, от Широкова, что если красная, он его сейчас ##### [ударит], и рядом еще возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краев не видит, а этого парня.

А он просто вышел судить и судит, как умеет. И что он делает? Посмотрите видос. Он показывает красную. Повторите этот жест. Поднимите так руку. Другую вниз по шву. Ну, примерно. Вы беззащитны. Вы раскрыты. А он же не только слова, он же еще и глаза Романа при этом видит. Ну, и этот Никита, он мне, знаете, не кажется дураком таким совсем уж. Ему достаточно лет, чтобы понять: выбора-то нет, ему сейчас ##### [треснет] спортивный дядька с удобной руки. И он раскрывается. Делает свое дело, как он это понимает.

Это история про Никиту Данченкова. Черт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита - не это слово. И не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что потерпевший, вероятно, напишет заявление на Широкова.

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