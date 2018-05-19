Уткин: "Смеюсь с тех пор, как Манчини назначили в "Зенит"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высмеял решение "Зенита" пригласить на должность главного тренера итальянца Роберто Манчини.

"Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушёл. Ничего против "Зенита" не имею, но симпатизирую другим командам. Конечно, если исходить из собственных симпатий, то лучшего тренера, чем Манчини, я бы "Зениту" и не желал", - сказал он.

Напомним, что итальянец проработал с командой один сезон, после чего возглавил сборную Италии.

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