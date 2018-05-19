Уткин: "Смеюсь с тех пор, как Манчини назначили в "Зенит"

Теги василий уткинроберто манчинизенит санкт-петербург

Уткин: "Смеюсь с тех пор, как Манчини назначили в "Зенит"Известный футбольный комментатор Василий Уткин высмеял решение "Зенита" пригласить на должность главного тренера итальянца Роберто Манчини.

"Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушёл. Ничего против "Зенита" не имею, но симпатизирую другим командам. Конечно, если исходить из собственных симпатий, то лучшего тренера, чем Манчини, я бы "Зениту" и не желал", - сказал он.

Напомним, что итальянец проработал с командой один сезон, после чего возглавил сборную Италии.

Читайте: Уткин прокомментировал назначение Манчини на пост тренера сборной Италии | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов