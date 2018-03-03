Уткин: "Смотреть на игру ЦСКА - это ад"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин дал характеристику игре ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала".

"Игра ЦСКА - это пытка. Пытуемый - соперник - сдаётся. Смотреть на это - ад" - написал Уткин в своём твиттере.

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