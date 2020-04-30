Уткин - Соловьёву: "У меня две дырки в спине от заточки. Вова, мне не страшно"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин сделал очередное заявление касательно угроз в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.
"Даже в своих угрозах ты удивительно смешон. Вова, я понимаю, что кулак, которым ты грозишь, хочется, чтоб выглядел больше. Но, Вова, когда кулаком угрожают, его нужно сжимать. А когда он сжат не полностью, он, возможно, и выглядит больше, но напоминает только об одном движении. Думаю, ты перегнул и эту палку.
Неужели ты не понимаешь, что, когда ты мне угрожаешь, мне не страшно? Ты угрожаешь, чтобы я боялся? Вова, да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты разве что на это и можешь быть способен. Страна у нас сейчас обеднеет, людей, которые за тысяч 30 рублей будут способны подождать кого-то за углом с трубой или такой же заточкой, найти будет несложно. Но меня хранит то, что я знаю о тебе, Вова. Ты патологически жаден", - сказал Уткин.
Ранее Соловьёв в видеообращении грозил бывшему комментатору физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".
Не пропустите: Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории. | http://soccernews.ru
главное
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
-
12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона
-
На Кокорина и Мамаева опять подали в суд
Лента новостей
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
-
Телеведущая Ушакова объяснила подачу иска против Кокорина и Мамаева
-
Евсеев назвал европейских тренеров, у которых он хочет постажироваться
-
1
"Реал" озвучил стоимость Хамеса
-
Уткин - о Соловьёве: "Хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной"
-
Кубок Африканских Наций перенесут с 2021 на 2022 год
-
12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона
-
Алиев жёстко ответил на обвинения Андронова в расизме
-
Почеттино: "Хочу выиграть трофей с "Тоттенхэмом", прежде чем умру"
-
Уткин - Соловьёву: "У меня две дырки в спине от заточки. Вова, мне не страшно"
-
Черышев присоединился к религиозному челленджу
-
На Кокорина и Мамаева опять подали в суд
-
"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"
-
Роналду опубликовал новое фото с дочкой
-
Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"
-
Автомобиль известного футболиста спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре после погони от полиции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20