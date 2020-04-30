Уткин - Соловьёву: "У меня две дырки в спине от заточки. Вова, мне не страшно"

Теги василий уткинвладимир соловьев

Уткин - Соловьёву: "У меня две дырки в спине от заточки. Вова, мне не страшно"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин сделал очередное заявление касательно угроз в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.

"Даже в своих угрозах ты удивительно смешон. Вова, я понимаю, что кулак, которым ты грозишь, хочется, чтоб выглядел больше. Но, Вова, когда кулаком угрожают, его нужно сжимать. А когда он сжат не полностью, он, возможно, и выглядит больше, но напоминает только об одном движении. Думаю, ты перегнул и эту палку.

Неужели ты не понимаешь, что, когда ты мне угрожаешь, мне не страшно? Ты угрожаешь, чтобы я боялся? Вова, да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты разве что на это и можешь быть способен. Страна у нас сейчас обеднеет, людей, которые за тысяч 30 рублей будут способны подождать кого-то за углом с трубой или такой же заточкой, найти будет несложно. Но меня хранит то, что я знаю о тебе, Вова. Ты патологически жаден", - сказал Уткин.

Ранее Соловьёв в видеообращении грозил бывшему комментатору физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

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