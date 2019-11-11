Уткин: "Спартак" и "Динамо" снова готовы быть фактором в чемпионской гонке РПЛ"

Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что на чемпионскую гонку в РПЛ могут оказать серьёзное влияние выходящие из кризисного положения "Спартак" и "Динамо".

"И "Спартак", и "Динамо" сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки", - сказал Уткин.

По итогам 16 туров РПЛ "Спартак" расположился в турнирной таблице на шестом месте, а "Динамо" - на 12-м.

По ходу сезона в обеих командах сменился главный тренер. Наставником "красно-белых" вместо Олега Кононова стал Доменико Тедеско, а у руля "бело-голубых" Кирилл Новиков заменил Дмитрия Хохлова.

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