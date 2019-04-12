Уткин: "Спартак" по сути сменял Гулиева на Еременко. Мрак"

Известный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, который избил американского гражданина в Москве, сломав ему нос.

"Про Аяза Гулиева.

Кто вдруг не знает, парень не успел прославиться иначе - см. видео выше.

Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» - последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 22-летний Гулиев перешел в "Спартак" из "Ростова" за один миллион евро. При этом "красно-белые" расстались с полузащитником Романом Еременко, который перешел в "Ростов" на правах свободного агента.

Не пропустите: СМИ: "Спартак" бонусами компенсирует Гулиеву сумму штрафа.