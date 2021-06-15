Уткин сравнил игру Дзюбы и Ярмоленко в 1-м туре Евро-2020
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин поделился мыслями о том, как действовали на поле в матчах 1-го тура группового этапа Евро-2020 капитаны сборных России и Украины Артём Дзюба и Андрей Ярмоленко.
Напомним, что россияне были разгромлены Бельгией (0:3), а украинцы уступили Нидерландам (2:3).
"Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот это то, что должен делать лидер.
Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает. Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру", - сказал Уткин.
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