Уткин сравнил карантин в России с пребыванием в тюрьме
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказал недовольство действиями российских властей в вопросе обеспечения карантина в стране.
"Вы подумайте о том, что сейчас с вами происходит. Это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за всё платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить. Хотя то, что с нами происходит, как и во всём мире - для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность.
Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства - это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги. Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся.
Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда ещё, что ещё можно представить? Но нет, этого не происходит", - сказал Уткин.
В России коронавирусом заразились уже почти 12 тысяч человек, 94 из которых скончались от болезни.
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими в стране несколько недель вплоть до 30 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20