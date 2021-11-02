Уткин сравнил карантины в Европе и России

Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Даниил Уткин, ныне играющий за "Ахмат" на правах аренды, поделился мнением о карантине из-за коронавируса.

– Что думаешь о новом локдауне?

– Когда нас сажали на первый карантин, еще в 2020-м, я в своем городе Аксае вообще не слышал, чтобы кто-то из знакомых или родственников заболел. Сейчас люди заболевают через одного, некоторые умирают.

Разумеется, я больше насторожен, чем в прошлом году. Думаю, правильно, что ввели новый локдаун.

Но, с другой стороны, у нас народ такой, что не все будут выполнять обозначенные требования. Все куда-нибудь уедут отдыхать. По-хорошему, надо выработать общий иммунитет, чтобы поскорее избавиться от этих карантинов и локдаунов.

– В Европе тоже много невакцинированных, но ограничений там меньше.

– У них там точно больше локдаунов, чем у нас. Мы просто такой народ, постоянно жалуемся. И я, кстати, не исключение. Постоянно всем недовольны, всегда найдем причину. Нам нужно более философски смотреть на эту тему.

В Европе реально больше ограничений. Люди сидели на карантине больше, чем мы. Но нужно понимать, чем русский человек отличается от англичанина.

Англичанин во время карантина будет сидеть дома, никуда не выходить. У нас же все поедут отдыхать, к родственникам. Тем самым появляется еще больше каналов распространения ковида, – сказал Уткин.

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