Уткин сравнил Квинси Промеса с хамоном

Известный телекомментатор Василий Уткин сравнил ведущего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса с хамоном.

"Если пользоваться моей любимой кулинарной метафорикой, Промес - это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона. И вы думаете, а не стоит ли её срочно съесть или выкинуть? Да вы наслаждайтесь ей, пока она тут лежит, по кусочку, приглашайте друзей. Такие футболисты, как Промес, нескоро в следующий раз приедут в Россию" - сказал Уткин.

Напомним, что интерес к Промесу проявляет "Милан".

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